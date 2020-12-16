Александр Овечкин показал, как его старший сын впервые вышел на лёд

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал новое видео с семьёй на своей странице в «Инстаграме».



На видео старший сын российского нападающего Сергей с отцом впервые вышел на лёд в коньках.



«Важный день для нашей семьи! Сергей Александрович встал на коньки! Ура!» — написал Овечкин.

Сергей Овечкин родился 18 августа 2018 года. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын, которого назвали Ильёй.



Напомним, что Овечкин является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год. С того времени выступает за команду Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В НХЛ провёл 1152 матча, в которых забросил 706 шайб и отдал 572 результативные передачи.