Александр Овечкин показал, как его старший сын впервые вышел на лёд
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал новое видео с семьёй на своей странице в «Инстаграме».
На видео старший сын российского нападающего Сергей с отцом впервые вышел на лёд в коньках.
«Важный день для нашей семьи! Сергей Александрович встал на коньки! Ура!» — написал Овечкин.
Сергей Овечкин родился 18 августа 2018 года. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын, которого назвали Ильёй.
Напомним, что Овечкин является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год. С того времени выступает за команду Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В НХЛ провёл 1152 матча, в которых забросил 706 шайб и отдал 572 результативные передачи.
Старший сын Овечкина Сергей впервые встал на коньки. Александр помог ему
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