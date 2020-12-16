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48-летний Яромир Ягр выйдет на лёд после 284-дневного отсутствия

48-летний Яромир Ягр выйдет на лёд после 284-дневного отсутствия
Хоккей / Прочие турниры 0

Нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр сегодня, 16 декабря, выйдет на лёд после 284-дневного перерыва, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере». Это случится в матче с «Дуклой».

В минувшем сезоне 48-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Чехии в составе «Кладно», забросив 15 шайб и сделав 14 результативных передач при показателе полезности "-10" и 28 минутах штрафного времени.

За карьеру Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

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Если честно, мы не удивлены. Главное, чтобы Яромиру хватило здоровья.
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