Третьяк — о критике Квартального: игроки, вызванные в сборную, должны играть за сборную

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на критику главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, недоволеного отъездом игроков в сборную на матчи Кубка Первого канала.



«У нас есть календарь, подписанный КХЛ и ФХР. Пандемия внесла изменения, матч «Ак Барс» — «Йокерит» был перенесён, он не вписывался в календарь. Игроки, вызванные в сборную, должны играть за сборную.



У каждого своё мнение, но дисциплина у всех одна. Если сборная собирает игроков, значит, все должны приехать. А то, что кто-то высказал своё мнение, — это их личное мнение», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Квартальнов — об отъезде игроков в сборную: они зарплату у нас получают, а не в ФХР