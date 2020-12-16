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Третьяк — о критике Квартального: игроки, вызванные в сборную, должны играть за сборную

Третьяк — о критике Квартального: игроки, вызванные в сборную, должны играть за сборную
Хоккей / КХЛ 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на критику главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, недоволеного отъездом игроков в сборную на матчи Кубка Первого канала.

«У нас есть календарь, подписанный КХЛ и ФХР. Пандемия внесла изменения, матч «Ак Барс» — «Йокерит» был перенесён, он не вписывался в календарь. Игроки, вызванные в сборную, должны играть за сборную.

У каждого своё мнение, но дисциплина у всех одна. Если сборная собирает игроков, значит, все должны приехать. А то, что кто-то высказал своё мнение, — это их личное мнение», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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