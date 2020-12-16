Р. Ротенберг: де-юре невозможно было заявить Овечкина на Кубок Первого канала

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о возможности приглашения российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на второй этап Евротура — Кубок Первого канала.



«Мы постоянно мониторим ситуацию. На Олимпиаду-2018 было 100 кандидатов, мы со всеми общаемся. Всё в жизни возможно, но в этой ситуации камень преткновения — страховка Овечкина и разрешение «Вашингтона». Де-юре это было невозможно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



17 декабря 2020 года сборная России в матче Кубка Первого канала встретится со Швецией. Это второй этап Еврохоккейтура в сезоне-2020/2021. После первого этапа Евротура Россия, выиграв все 3 встречи и набрав 8 очков, лидирует. У шведской команды одно очко.

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