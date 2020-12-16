48-летний Ягр отдал голевую передачу в первом за 284 дня матче

«Кладно» обыграл «Дуклу» из Йиглавы со счетом 7:5.



Яромир Ягр выступал в четвертом звене и отдал голевую передачу. Для 48-летнего нападающего и владельца «Кладно» этот выход на лёд стал первым после 284-дневного перерыва.



В минувшем сезоне форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Чехии в составе «Кладно», забросив 15 шайб и сделав 14 результативных передач при показателе полезности «–10» и 28 минутах штрафного времени.



Кроме того, центр первого звена Томаш Плеканец набрал 3 (1+2) очка. Во второй паре играл Степан Захарчук, забросивший седьмую шайбу своей команды — в меньшинстве, в пустые ворота. А выходил он в дуэте с российским защитником Всеволодом Сорокиным, который в прошлом сезоне играл за «Хумо».

48-летний Яромир Ягр выйдет на лёд после 284-дневного отсутствия