«Автомобилист» расторг контракт с защитником Денисом Бодровым

«Автомобилист» расторг соглашение с защитником Денисом Бодровым, сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Ранее уральцы дважды помещали защитника в список отказов, но контракт Бодрова никто не забрал.

В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «+5». Российский защитник занимает третье место в уральской команде по полезности среди игроков обороны и входит в топ-10 среди всех полевых игроков.



Команда Билла Питерса занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 35 матчах регулярного чемпионата.