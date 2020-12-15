«Автомобилист» во второй раз поместил защитника Дениса Бодрова в список отказов
«Автомобилист» поместил защитника Дениса Бодрова в список отказов, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Отмечается, что уральский клуб во второй раз осуществляет эту процедуру с защитником. Первый раз «Автомобилист» помещал Бодрова в список отказов 11 декабря.
В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «+5». Российский защитник занимает третье место в уральской команде по полезности среди игроков обороны и входит в топ-10 среди всех полевых игроков.
Команда Билла Питерса занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 35 матчах регулярного чемпионата.
«Автомобилист» поместил Бодрова в список отказов. Он один из лидеров команды по полезности
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