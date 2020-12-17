«Трактор» объявил о заключении контракта с бывшим защитником «Автомобилиста» Бодровым

«Трактор» в официальном телеграм-канале клуба объявил о заключении контракта с бывшим защитником «Автомобилиста» Денисом Бодровым. Контракт с хоккеистом рассчитан до 30 апреля 2021 года.

В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе екатеринбургского клуба, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «+5». Российский защитник занимал третье место в уральской команде по полезности среди игроков обороны и входил в топ-10 среди всех полевых игроков.

Уральцы дважды помещали защитника в список отказов, но контракт Бодрова никто не забрал. В составе «Трактора» российский защитник будет выступать под номером 33.