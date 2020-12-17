Брагин объяснил, зачем перешёл на игру в три звена в матче со сборной Швеции

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал результат матча на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала с командой Швеции (4:3 Б).

«Ударная тройка? Надо ещё посмотреть, проанализировать. Сейчас не могу ответить. Игрой звена доволен, они работали неплохо. И с Сошниковым неплохо, и с Ткачёвым. Большинство? Играли с листа, у нас была одна тренировка. Забили гол, и это важно, будем ещё работать.

Играли на победу, собрали сильнейших по игре на данный момент. Перед третьим периодом решили перейти на три звена. Зернова и Ткачёва не хватило в овертайме? Ткачёв остыл, больше полпериода сидел. Решили играть этими ребятами», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.