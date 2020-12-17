Брагин объяснил, зачем перешёл на игру в три звена в матче со сборной Швеции
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал результат матча на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала с командой Швеции (4:3 Б).
«Ударная тройка? Надо ещё посмотреть, проанализировать. Сейчас не могу ответить. Игрой звена доволен, они работали неплохо. И с Сошниковым неплохо, и с Ткачёвым. Большинство? Играли с листа, у нас была одна тренировка. Забили гол, и это важно, будем ещё работать.
Играли на победу, собрали сильнейших по игре на данный момент. Перед третьим периодом решили перейти на три звена. Зернова и Ткачёва не хватило в овертайме? Ткачёв остыл, больше полпериода сидел. Решили играть этими ребятами», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сборная России стартовала на Кубке Первого канала с победы над Швецией
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
23:10
-
23:04
-
22:46
-
22:40
-
22:36
-
22:27
-
22:17
-
22:15
-
22:08
-
21:42
-
21:19
-
21:07
-
20:47
-
20:38
-
20:31
-
20:16
-
19:59
-
19:14
-
18:47
-
18:37
-
18:25
-
18:09
-
17:40
-
17:10
-
16:52
-
16:28
-
16:15
-
15:50
-
15:31
-
15:15
-
14:55
-
14:37
-
14:16
-
14:10
-
14:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам