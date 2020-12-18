Тренер Швеции: нужно было забить ещё один гол во втором периоде — тогда могли бы выиграть
Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче Кубка Первого канала со сборной России (3:4 Б).
«В первом периоде всё было отлично, мы имели инициативу, но никак не могли завершить свои моменты. Россияне тоже играли очень здорово, но во второй двадцатиминутке мы прибавили, смогли забить. Возможно, если бы мы забили в этом отрезке на гол больше, то смогли бы выиграть. Мне понравилась игра Понтуса Оберга, который проводил первый международный матч. Его звено выглядело отлично.
Что касается серии буллитов, то у сборной России много мастеровитых хоккеистов. У нас были шансы на победу, но мы их не реализовали», — сказал Гарпенлёв в эфире SVT.
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