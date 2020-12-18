Aftonbladet: такая сборная Швеции может бороться за золото ЧМ даже без игроков из НХЛ
Обозреватель шведского издания Aftonbladet Маттиас Веннерхольм высоко оценил игру сборной Швеции в матче Кубка Первого канала со сборной России (3:4 Б).
«Сборная Швеции, в которой большинство игроков представляют КХЛ, уступила России по буллитам на Кубке Первого канала. Примерно 75% этой команды имеют шанс попасть в сборную на майский чемпионат мира. Несмотря на поражение, у сборной был огромный импульс. Командой сделан огромный шаг вперёд по сравнению с тем, что мы видели на Кубке Карьяла.
Силовая игра была на совершенно другом уровне. Неожиданно хорошо выглядела тройка из «Шеллефтео» в лице Вингерли, Берггрена и Фрёдена. Такая Швеция может бороться за золото чемпионата мира даже без подкрепления из НХЛ», — считает Веннерхольм.
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