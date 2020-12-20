Правительство Британской Колумбии хочет запретить клубам НХЛ приезжать на матчи с «Кэнакс»

Журналист TSN Райан Ришо сообщил, что правительство Британской Колумбии по-прежнему не хочет разрешать командам НХЛ приезжать в провинцию на матчи с «Ванкувер Кэнакс» из-за ситуации с пандемией коронавируса.



Эта позиция региональных властей еще может быть скорректирована в результате переговоров, но на данный момент она остается неизменной.



Сообщалось, что Национальная хоккейная лига прорабатывает возможность переезда команд из Канады в США, если канадские органы здравоохранения не дадут добро на проведение матчей с разъездами. В этом случае теоретически возможен и вариант временного переезда «Ванкувера» в другой город на территории Канады. В лиге нацелены на старт регулярного чемпионата 13 января 2021 года.

НХЛ может провести сезон на территории США, если не удастся создать канадский дивизион