Дюклер — о решении «Оттавы» отпустить его: не ожидал этого и удивился
Форвард «Флориды Пантерз» Энтони Дюклер признался, что удивлён решением руководства «Оттавы Сенаторз» не делать ему квалификационное предложение.
«Удивился. Не ожидал. Они посчитали, что им и мне будет лучше всего перевернуть страницу. Я вышел на рынок свободных агентов, и это отличный опыт.
Меня много раз меняли, так что было важно поговорить с генменеджерами. Объяснить, на каком этапе карьеры сейчас нахожусь, рассказать им свою историю.
Мне кажется, в прошлом сезоне я сделал большой шаг вперёд в развитии. Думаю, я всё ещё расту, как игрок, и мне есть чему учиться. Готов к новым испытаниям, которые встанут на моем пути», – цитирует Дюклера пресс-служба НХЛ.
Дорион: предлагали Дюклеру повышение зарплаты, но не смогли прийти к соглашению
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