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Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Финляндией

Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Финляндией
Хоккей / Евротур 0
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Сегодня, 20 декабря, сборная России в Москве на «ЦСКА-Арене» проведёт третий матч на этапе Евротура — Кубке Первого канала. Соперником команды Валерия Брагина станет сборная Финляндии. Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России проведёт матч в следующих сочетаниях:

Самонов (Федотов);
Рафиков — Марченко, Марченко — Шипачёв — Чибисов;
Саморуков — Лямкин, Кузьменко — Морозов — Коршков;
Яковлев — Галенюк, Толчинский — Зернов — Сошников;
Антипин, Кадейкин, Мамин — Карнаухов — Воронков.

Вне заявки остались нападающие СКА Антон Бурдасов и Владимир Ткачёв. В свою очередь голкипер Александр Самонов сыграет в третьем матче кряду.

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке. Зарядим парней на победы!

Решающий матч наших на домашнем этапе Евротура! Россия — Финляндия. Онлайн
Команда Валерия Брагина сыграет за первое место на Кубке Первого канала. Все подробности встречи — в онлайн-трансляции.
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