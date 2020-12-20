Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Финляндией

Сегодня, 20 декабря, сборная России в Москве на «ЦСКА-Арене» проведёт третий матч на этапе Евротура — Кубке Первого канала. Соперником команды Валерия Брагина станет сборная Финляндии. Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России проведёт матч в следующих сочетаниях:
Самонов (Федотов);
Рафиков — Марченко, Марченко — Шипачёв — Чибисов;
Саморуков — Лямкин, Кузьменко — Морозов — Коршков;
Яковлев — Галенюк, Толчинский — Зернов — Сошников;
Антипин, Кадейкин, Мамин — Карнаухов — Воронков.
Вне заявки остались нападающие СКА Антон Бурдасов и Владимир Ткачёв. В свою очередь голкипер Александр Самонов сыграет в третьем матче кряду.
Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке. Зарядим парней на победы!
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