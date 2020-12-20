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Воронков оформил дубль за пять минут. До этого он не забивал в составе сборной России

Воронков оформил дубль за пять минут. До этого он не забивал в составе сборной России
Хоккей / Евротур 0
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Сборная России проводит заключительный матч второго этапа Евротура — Кубка Первого канала. Соперник команды Валерия Брагина — сборная Финляндии. Во втором периоде впереди россияне — 3:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором периоде дубль оформил форвард российской команды Дмитрий Воронков. Молодому нападающему понадобилось пять минут, чтобы дважды переиграть Юхо Олкинуору. Это дебютные шайбы Воронкова в составе сборной России.

Кубок Первого канала завершится сегодня, 20 декабря. Напомним, сборная России выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.

Составы команд:

Сборная России:
Самонов (Федотов);
Рафиков — А. Марченко, К. Марченко — Шипачёв — Чибисов;
Саморуков — Лямкин, Кузьменко — Морозов — Коршков;
Яковлев — Галенюк, Толчинский — Зернов — Сошников;
Антипин, Кадейкин, Мамин — Карнаухов — Воронков.

Сборная Финляндии:
Олкинуора (Ювонен)
Сунд – Каски, Песонен – Иломяки – Ойямяки,
Сало – Рантакари, Няттинен – Руохамаа – Пуустинен,
Виттасмяки – Покка, Юнттила – Тюрвяйнен – Карьялайнен,
Фриман – Никкиля, Турунен – Лейно – Паяайнен.

Наши ведут 3:1 в решающем матче домашнего этапа Евротура! Россия — Финляндия. Онлайн
Команда Валерия Брагина играет за первое место на Кубке Первого канала. Все подробности встречи — в онлайн-трансляции.
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