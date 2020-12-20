Воронков: помогло, что «Ак Барс» играет в скоростной хоккей. Не ощутил особых изменений

Нападающий сборной России Дмитрий Воронков прокомментировал результат матча второго этапа Евротура — Кубка Первого канала — с командой Финляндии (5:1).

«Было очень приятно выйти на лёд во всех трёх играх турнира и представлять свою страну. Любой хоккеист мечтает играть за свою сборную, надевать форму с гербом своей страны, поэтому я очень рад, что получил этот шанс. Хочу поблагодарить тренеров за доверие и приглашение в сборную.

Эмоции те же, что и в молодёжной сборной? Не совсем. В плане игры всё по-другому. В молодёжке играешь против сверстников, хоккей идёт на эмоциях. В национальной сборной ещё больше ответственности, партнёры постарше, соперники тоже. Но мне помогло то, что я играл в молодёжке под руководством Валерия Николаевича Брагина и знал его требования.

Говорят, что на уровне сборных хоккей быстрее, чем на уровне клубов? Возможно, все хотят проявить себя, выложиться. Каждый понимает, что нужно пользоваться своим шансом. Мне помогло то, что «Ак Барс» играет в скоростной хоккей, поэтому я не ощутил особых изменений в плане скорости.

В КХЛ лишь однажды делал дубль, а в сборной – уже в третьей игре? Да-да, в прошлом сезоне был дубль, помню такое. Что сказать, такое бывает. Сегодня в первом голе мне Максим Мамин отдал хорошую передачу, а во втором удачный отскок был после первого броска, оставалось только добить. Очень рад, что получилось забить, но главное – победа команды в матче и на турнире.

Как жилось в формате «пузыря»? Ничего необычного не заметил. Да, сидишь целый день в отеле, выезжать можно было только на тренировку, но правила есть правила. Все были в равных условиях. Тем более это делалось для нашей же безопасности», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Ак Барса».