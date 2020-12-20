Мамин: Воронков — работоспособный парень. Думаю, у него всё впереди

Нападающий сборной России Максим Мамин прокомментировал результат матча второго этапа Евротура — Кубка Первого канала — с командой Финляндии (5:1).

«Три игры выиграли, сыграли по заданию, практически всё получилось. С финнами, конечно, уже тяжеловато было физически, но парни работали, поэтому результат пришёл. Здорово, что нашему звену сегодня удалось забить. Понравилось играть с Воронковым, работоспособный парень. Здорово играет перед воротами, думаю, у него всё впереди. Поздравили его Карнаухова с первыми заброшенными за сборную шайбами», — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Лучшим вратарём турнира назван голкипер сборной России Александр Самонов, который в 3 матчах отразил 71 бросок и пропустил 5 шайб. Лучшим защитником признан Егор Яковлев (0+3). Лучшим нападающим и лучшим снайпером турнира стал Андрей Кузьменко (3+0).