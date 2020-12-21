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Плэтт: каждый сезон перед «Салаватом» стоят высокие задачи, это меня привлекает

Плэтт: каждый сезон перед «Салаватом» стоят высокие задачи, это меня привлекает
Хоккей / КХЛ 0
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Новичок «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт прокомментировал подписание контракта с уфимцами.

«Атмосфера в команде очень позитивная. Все улыбаются, это реально классно.

Как прошла первая тренировка? Всё отлично. Уже удалось пообщаться с тренерским штабом и с ребятами, тем более некоторых парней я знал по своим предыдущим клубам.

Какие мысли пришли в голову, когда узнал, что есть возможность перейти в „Салават“? Думаю, для меня это потрясающая возможность играть в топ-клубе КХЛ. Каждый сезон перед «Салаватом» стоят высокие задачи, и это меня лично привлекает. Были различные варианты продолжения карьеры, но по поводу переезда в Уфу у меня были хорошие ощущения, и я доверился им.

Какой мне запомнилась атмосфера на уфимском льду? Атмосфера в Уфе просто фантастическая. Арена вмещает 8000! Всегда казалось, что намного больше. За всё время, что я тут бывал, мне особо не удавалось посмотреть город. Но сейчас у меня есть возможность изучить Уфу на своей машине. Ещё я хочу побольше узнать про Башкортостан, поэтому в ближайшее время буду читать про республику. Это мой образ жизни — если есть шанс, то я должен узнать для себя что-то новое в культурном плане. Меня это всегда вдохновляет», — приводит слова Плэтт пресс-служба уфимцев.

Джефф Плэтт подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»
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