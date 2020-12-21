Шарангович прокомментировал приглашение в тренировочный лагерь «Нью-Джерси»

Форвард минского «Динамо» Егор Шарангович рассказал о приглашении в тренировочный лагерь «Нью-Джерси Девилз».



«Сначала немного нервничал. Приглашение от «Нью-Джерси Девилз» отчасти было неожиданным. У нас была договорённость, что меня могут вызвать в расположение клуба. Просто всё развивалось так быстро. Очень рад, что мне дают шанс попасть в команду НХЛ, это моя мечта с детства. И я становлюсь ближе к этому, ставлю задачу пробиться в сильнейшую лигу мира.



Хочу поблагодарить болельщиков минского «Динамо», которые поддерживали меня на протяжении всего сезона. Отдельное спасибо руководству, тренерам клуба, которые дали возможность тут играть, развиваться в сильной лиге. За эти месяцы мы проделали хорошую работу, сейчас команда идёт в зоне плей-офф. Желаю дальше двигаться к намеченным целям.



О чём говорил с тренерами, игроками? Буду очень скучать по команде. Особенно по Шейну Принсу, с которым постоянно играл в тройке нападения. С ним было очень приятно находиться и на льду, и за пределами площадки. Как более опытный игрок, он постоянно подсказывал, помогал дельными советами и просто заряжал хорошим настроением. Он сказал, что немного расстроен из-за моего отъезда. Но мы будем переписываться. Франсис Паре похвалил, говорил, что достоин того, чтобы попасть в НХЛ. Все желали удачи, желали, чтобы пробился в основную команду.



Чувствую ли, в чём добился прогресса за эти четыре месяца? Больше всего прибавил в уверенности. Тренерский штаб доверял, у меня было много игрового времени, выходил во всех спецбригадах.



И то, что капитанскую нашивку доверили, тоже повлияло. Каждый раз надо было показывать свою лучшую игру, давать пример молодым партнёрам, чтобы они так же себя проявляли», — приводит слова Шаранговича официальный «телеграм» минского клуба.

Минское «Динамо» подтвердило, что Егор Шарангович вернётся в «Нью-Джерси»