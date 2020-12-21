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Экс-нападающий «Северстали» и «Ак Барса» Евгений Бодров вернулся в «Ладу»

Экс-нападающий «Северстали» и «Ак Барса» Евгений Бодров вернулся в «Ладу»
Хоккей / КХЛ 0

«Лада» заключила контракт с нападающим Евгением Бодровым, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере». Соглашение с 32-летним форвардом заключено до конца текущего сезона. В тольяттинском клубе хоккеист будет выступать под 46-м номером.

В прошедшем сезоне хоккеист защищал цвета череповецкой «Северстали». В регулярном чемпионате Бодров принял участие в 33 матчах, записав на свой счёт 4 (2+2) балла при показателе полезности «-4» и 22 минутах штрафного времени.

Ранее нападающий также выступал за казанский «Ак Барс», мытищинский «Атлант», «Спартак», уфимский «Салават Юлаев» и «Сибирь». Всего в КХЛ он провёл 621 матч и набрал 158 (57+101) очков при показателе полезности «+4» и 409 минутах штрафа.

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