Экс-нападающий «Северстали» и «Ак Барса» Евгений Бодров вернулся в «Ладу»
«Лада» заключила контракт с нападающим Евгением Бодровым, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере». Соглашение с 32-летним форвардом заключено до конца текущего сезона. В тольяттинском клубе хоккеист будет выступать под 46-м номером.
В прошедшем сезоне хоккеист защищал цвета череповецкой «Северстали». В регулярном чемпионате Бодров принял участие в 33 матчах, записав на свой счёт 4 (2+2) балла при показателе полезности «-4» и 22 минутах штрафного времени.
Ранее нападающий также выступал за казанский «Ак Барс», мытищинский «Атлант», «Спартак», уфимский «Салават Юлаев» и «Сибирь». Всего в КХЛ он провёл 621 матч и набрал 158 (57+101) очков при показателе полезности «+4» и 409 минутах штрафа.
Экс-защитник «Спартака» и «Салавата Юлаева» Иван Вишневский перешёл в «Ладу»
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