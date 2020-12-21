«Куньлунь» — «Авангард»: Комаров и Лещенко устроили драку

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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах принимает омский «Авангард» (1:3, идёт третий период).

В середине второго периода нападающий «Авангарда» Никита Комаров и форвард «Куньлуня» Вячеслав Лещенко устроили драку. Форварды обменялись мощными ударами, арбитры с трудом разняли хоккеистов. Оба нападающих были наказаны пятиминутным штрафом. Комаров получил повреждение и был вынужден уйти в раздевалку.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.