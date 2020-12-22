Ларионов: все говорят об Аскарове, но вообще у сборной России три отличных голкипера

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал об особенностях своей тренерской философии.

«Моя философия заключается в том, чтобы учить хоккею правильным образом. Быть профессионалом, уделять внимание деталям и играть в хороший, воодушевленный хоккей, который требует мастерства, настроя и умения трудиться. Мне кажется, что проводить сравнения с предыдущим тренером и очень уважаемым мною человеком — не очень этично. Но в то же время я пытался вернуться к корням российского хоккейного стиля, когда мы играли на высоких скоростях и использовали быстрый ум и резвые ноги. Мне нравится умный командный хоккей, атакующий стиль, который требует от тебя фантазии. Мы будем играть с высоким уровнем мастерства, друг за друга и отдавать все силы.

Конечно, все говорят об Аскарове, но вообще у нас три отличных голкипера: Аскаров, Артур Ахтямов и Всеволод Скотников. Понятно, такие таланты, как Аскаров, появляются нечасто. На МЧМ-2020 он был под очень сильным давлением, из-за чего немного потерялся. Мы надеемся, что этот турнир станет его. Конечно, мы собираемся делать ставку не только на вратарей. Мы будем надеяться на всех остальных тоже, а задачей Аскарова будет останавливать шайбы», — цитирует Ларионова пресс-служба НХЛ.