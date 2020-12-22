Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ларионов: все говорят об Аскарове, но вообще у сборной России три отличных голкипера

Ларионов: все говорят об Аскарове, но вообще у сборной России три отличных голкипера
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал об особенностях своей тренерской философии.

«Моя философия заключается в том, чтобы учить хоккею правильным образом. Быть профессионалом, уделять внимание деталям и играть в хороший, воодушевленный хоккей, который требует мастерства, настроя и умения трудиться. Мне кажется, что проводить сравнения с предыдущим тренером и очень уважаемым мною человеком — не очень этично. Но в то же время я пытался вернуться к корням российского хоккейного стиля, когда мы играли на высоких скоростях и использовали быстрый ум и резвые ноги. Мне нравится умный командный хоккей, атакующий стиль, который требует от тебя фантазии. Мы будем играть с высоким уровнем мастерства, друг за друга и отдавать все силы.

Конечно, все говорят об Аскарове, но вообще у нас три отличных голкипера: Аскаров, Артур Ахтямов и Всеволод Скотников. Понятно, такие таланты, как Аскаров, появляются нечасто. На МЧМ-2020 он был под очень сильным давлением, из-за чего немного потерялся. Мы надеемся, что этот турнир станет его. Конечно, мы собираемся делать ставку не только на вратарей. Мы будем надеяться на всех остальных тоже, а задачей Аскарова будет останавливать шайбы», — цитирует Ларионова пресс-служба НХЛ.

Ларионов — о сборной: счастлив, когда вижу признаки того, как мы сами играли в «Детройте»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020