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«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн: Джефф Плэтт дебютирует в составе хозяев

«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн: Джефф Плэтт дебютирует в составе хозяев
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо», который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 22 декабря. Начало — в 17:00 мск.

В составе уфимского клуба дебютирует нападающий Джефф Плэтт, который 16 декабря расторг контракт с «Автомобилистом». В нынешнем сезоне 35-летний нападающий набрал 6 (3+3) очков в 28 матчах при показателе полезности «-8». Он обладает белорусским гражданством, что даёт ему право не считаться легионером в КХЛ.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Скрынник);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Хохряков — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Воробьёв — Плэтт;
Коробов, Алалыкин, Солодухин — Пименов — Гиматов.

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