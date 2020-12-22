«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн: Джефф Плэтт дебютирует в составе хозяев

«Салават Юлаев» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо», который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 22 декабря. Начало — в 17:00 мск.

В составе уфимского клуба дебютирует нападающий Джефф Плэтт, который 16 декабря расторг контракт с «Автомобилистом». В нынешнем сезоне 35-летний нападающий набрал 6 (3+3) очков в 28 матчах при показателе полезности «-8». Он обладает белорусским гражданством, что даёт ему право не считаться легионером в КХЛ.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Скрынник);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Хохряков — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Воробьёв — Плэтт;

Коробов, Алалыкин, Солодухин — Пименов — Гиматов.