Мёрфи: не обратил внимания, сохранили ли мою первую шайбу за «Ак Барс»

Защитник «Ак Барса» Тревор Мёрфи после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:0) рассказал о первой заброшенной шайбе за казанскую команду, а также поделился мнением об игре на правом фланге обороны.

«В матче была жёсткая борьба, обе команды играли очень сильно сегодня, и всё свелось к спецбригадам. В неравных составах мы были лучше, потому и победили. Сохранил ли первую шайбу за команду? Я не уверен, честно говоря, взяли ли её – не обратил внимания.

Каждый раз, когда получаю возможность, я бросаю. И в 95% случаев бросаю, чтобы забить, если только игрок на подправлении не стоит изначально. Сейчас пытался довести шайбу до ворот. В этом году у меня был небольшой спад, пока это только первый гол – было приятно скинуть груз с плеч. Рад, что шайба нашла путь в ворота.

Давно не играл справа – пару лет. Это только второй мой матч на правом фланге, но пока всё отлично – чувствую себя всё комфортнее. Есть разница, всё нужно делать в другую сторону, но в принципе дела идут нормально», — цитирует Мёрфи пресс-служба казанского клуба.