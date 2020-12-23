Вайсфельд — Кицыну: был чемпионом мира, а закончил в ВХЛ. Вот и рассказывай, кто не прав

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд ответил на критику в свой адрес нападающего новокузнецкого «Металлурга» Максима Кицына. Чемпион мира среди молодёжи 2011 года критически оценил работу Вайсфельда в «Кузне» в сезоне-2011/2012.

«Какие у меня интересы? Они одни: главное — чтобы команда хорошо играла. Нет ни одного менеджера, который бы пошёл против себя. Максим плохо играл! Вот и вся история. Хотя к нему было лояльное отношение, у него же родители работали в клубе. Но творились просто необъяснимые вещи! Человек подавал очень большие надежды. Возможно, это самое главное разочарование российского хоккея. Ожидания и результат не совпали.

Мне было бы обидно, если бы я его обменял в Нижний, а там он стал лучшим бомбардиром клуба. Но его дальнейшая карьера… Его лучший результат после чемпионата мира — это лучший снайпер ВХЛ. Я, конечно, его поздравляю, но эти слова о моих задачах… Какие могут быть задачи у генерального менеджера новокузнецкого «Металлурга»? Клуба, который считает каждую копейку. Какие? Мы и так выше головы прыгнули! Мы набрали 75 очков, но не попали в плей-офф, а ЦСКА, набрав 73 очка, попал. И это при том, что у меня просто не было денег!

У Кицына был карт-бланш. Что сейчас об этом говорить? Ты был чемпионом мира в молодежной сборной, играя в первой тройке, а закончил карьеру в ВХЛ. Вот теперь и рассказывай, кто не прав. Или, может, он из-за меня не играет? Что ж он в Нижнем не заиграл? Да, я удивлён таким интервью. Мы столько с ним возились, никто бы такого не делал! А если бы он играл с такими закидонами в топ-клубе, то его бы уже закопали. Хотя мы до последнего его тянули за уши. Вот Панарин так может сказать о тренере, который у него был в «Мечеле». Вот он, мол, ничего не понимал в хоккее, я сейчас самый дорогой игрок в мире… И то это было бы некорректно. А Кицын…» — цитирует Вайсфельда Sport24.