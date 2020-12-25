Россия – США на молодёжном чемпионате мира—2021: где и во сколько смотреть прямой эфир

25 декабря в Эдмонтоне стартует МЧМ-2021. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча запланировано на ночь с 25 на 26 декабря.

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальной странице телеканала в YouTube. Старт матча запланирован на 05:30 мск.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Вторая встреча российской команды состоится 28 декабря. Сборная России сыграет с Чехией.