Россия – США на молодёжном чемпионате мира—2021: где и во сколько смотреть прямой эфир
25 декабря в Эдмонтоне стартует МЧМ-2021. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча запланировано на ночь с 25 на 26 декабря.
Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальной странице телеканала в YouTube. Старт матча запланирован на 05:30 мск.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Вторая встреча российской команды состоится 28 декабря. Сборная России сыграет с Чехией.
Прямая трансляция матча Россия — Канада перед МЧМ-2021
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