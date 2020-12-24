Стивен Стэмкос оправился от травмы, он сыграет в первом матче нового сезона
Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа сказал, что Стивен Стэмкос будет готов к началу сезона и сможет сыграть в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ 13 января, сообщает журналист Брайан Бёрнс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, что 30-летний канадец провёл всю карьеру в НХЛ в «Лайтнинг». Он был выбран под общим первым номером на драфте-2008. С тех пор Стэмкос успел провести в НХЛ 803 матча и набрать 832 (422+410) очка. В чемпионском плей-офф форвард только один раз появился на льду, успев забить шайбу, а всё остальное время восстанавливался после травмы.
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