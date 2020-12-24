Ларионов: Аскаров сыграл фантастически, а 23 декабря побеждать ещё не обязательно

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче со сборной Канады перед стартом МЧМ-2021.



«Приятно иметь такого вратаря, который может всю игру быть на высоте. Аскаров сыграл фантастически, и мы ждём от остальных ребят большего. Я так и сказал им после игры. Но важно понимать, что турнир пока не начался, а 23 декабря побеждать ещё не обязательно. У нас был план перед стартом МЧМ, чтобы дать поиграть всем. Был контрольный матч со Словакией, который отменили, поэтому мы дали один период поиграть Ахтямову. Считаю, что оба наших вратаря сыграли очень хорошо



В целом, мы сегодня сыграли хорошо, много моментов создали, но не попадали в створ. Немного не повезло, но я доволен качеством игры. Нужно понимать, что это первый матч перед турниром, мы играли против отличного соперника. Наша игра строится от атаки, нам нужно становиться лучше — есть что проанализировать. Мы ожидаем, что все четыре звена будут вносить свой вклад в игру», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Крепче будем! Россия проиграла Канаде контрольный матч перед МЧМ Ничего страшного не случилось. Но выходы один на один хорошо было бы реализовывать.