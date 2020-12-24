Главный тренер канадцев — о травме Дака: ждём результатов обследования, пока нет вердикта

Главный тренер молодёжной сборной Канады Андре Туриньи прокомментировал победу своей команды в контрольном матче со сборной России (1:0) перед стартом МЧМ-2021.



«Про травму нашего капитана Кирби Дака ничего сказать не могу. Ему будут сделаны снимки, он пройдёт обследование — мы ждём вердикта врачей. В зависимости от того, что будет с Даком, мы будем думать об изменении звеньев. Что касается вратарского вопроса, то Леви сыграл потрясающе здорово. Мы планировали, что он проведёт весь матч, но были готовы изменить план, если в этом была бы необходимость. Леви сыграл уверенно, экономно, солидно, вселил уверенность в команду.



Конечно, нам есть над чем работать, было несколько ошибок, которые необходимо исправлять. Мы действительно считаем, что у нас есть четыре хорошие тройки нападения. Кто будет в первом звене? Линия Дака может иметь преимущество по сравнению с остальными, но это не удивительно. Мне очень понравился Куинтон Байфилд, мы просили его лучше обращаться с шайбой, чем он это делал в четырёх двусторонних играх, и он это сделал. Он был одним из лучших в нашей команде», — передаёт слова Туриньи корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Крепче будем! Россия проиграла Канаде контрольный матч перед МЧМ Ничего страшного не случилось. Но выходы один на один хорошо было бы реализовывать.