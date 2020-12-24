Полный календарь матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021

Национальная хоккейная лига опубликовала официальное расписание сезона-2020/2021. Всего в сезоне планируется провести 868 матчей.
Каждая команда в Восточном, Центральном и Западном дивизионах сыграет с каждой другой командой в своём дивизионе восемь раз, а каждая команда в Северном дивизионе сыграет с каждой другой командой своего дивизиона девять или десять раз. Полное расписание регулярного чемпионата доступно на «Чемпионате».
Ранее совет директоров НХЛ и профсоюз игроков ратифицировали соглашение о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей начиная с 13 января 2021 года. В розыгрыш Кубка Стэнли попадут по четыре лучшие команды из каждого дивизиона, при этом первые два раунда пройдут внутри дивизионов. Таким образом, команды из разных дивизионов не смогут встретиться в плей-офф до финалов конференций.
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