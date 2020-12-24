Генменеджер «Вашингтона»: похоже, что Самсонов готов взять ситуацию в свои руки

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о перспективах российского голкипера Ильи Самсонова в следующем сезоне НХЛ.

«Самсонов готов к тренировочному лагерю. Он здоров и готов работать вместе со всей командой. Последние шесть недель он катался с другими ребятами. Вроде бы с ним все в порядке. Илья на пути к тому, чтобы стать нашим первым номером. Ему есть что доказывать. И похоже, Самсонов готов взять ситуацию в свои руки», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.

Летом вратарь получил травму, находясь в России, причём она не была связана с возможными занятиями на льду. Из-за повреждения российский голкипер не выходил на лёд во время тренировочного лагеря и не был включён в команду на участие в плей-офф.