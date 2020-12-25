Стали известны капитан и его ассистенты молодёжной сборной США на матч с Россией

Федерация хоккея США назвала капитана молодёжной сборной США и его ассистентов на матч с национальной командой России на МЧМ-2021.
Капитаном сборной будет Кэм Йорк, а его ассистентами назначены Коул Кофилд и Алекс Тюркотт.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.
Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 3 января, полуфинальные — 5 января. 6 января состоятся финал и матч за бронзу молодёжного чемпионата мира. Особенностью МЧМ-2021 является то обстоятельство, что все сборные сохранят место в элитном дивизионе и смогут принять участие в МЧМ-2022.
Напомним, что стартовый матч на турнире россияне проведут 26 декабря со сборной США.
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