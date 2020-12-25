Афанасьев — о МЧМ: у сборной России есть несколько припрятанных карт, увидите на турнире

Нападающий молодёжной сборной России Егор Афанасьев поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Сочетание было отличное. Да, нас немного тасовали во время игры, но моя функция – выходить и делать, что я могу, забивать голы. У меня не получилось с Канадой, и проиграли из-за того, что не забили ни одного гола, а так сочетания были хорошими, будем двигаться дальше. Тренировочный процесс прошёл отлично, нам это помогло. Все у нас здоровые, заболевших нет, сочетания уже нарабатывались. Все ребята заведённые, готовы показать, выходить и биться друг за друга.

Не думаю, что были какие-то проблемы. Надо налаживать свою игру, владеть шайбой, от этого придут и голы, и всё остальное. Мы давно не играли, с канадцами была проверочная игра, которая ничего не значит. Готовимся к турниру, думаю, всё будет в порядке. Провёл пару лет в Северной Америке, играл со всеми в одной лиге. Знаю многих ребят, как они играют. Думаю, нам это поможет в дальнейшем. Была первая игра, у нас есть несколько припрятанных карт, вы всё увидите на турнире.

Жизнь в «пузыре»? Не знал, что шведа выгнали из-за того, что он поехал в аэропорт. Ходили слухи, что он просто вышел погулять. У нас есть общая цель в команде. Не так и просто быть в пузыре, но у нас собрались профессионалы, проблем нет. Четыре дня сидели на карантине, были тренировки по Зуму. Особо не скучали. За территорию отеля выйти не можем, только погулять, свежим воздухом подышать. Нам поставили пианино, теннисный стол. Кинотеатров нет, но есть прожектор, смотрели фильм «Русская пятёрка» и про «Сан- Антонио Спёрз». Очень хорошее обучение, как должна смотреться команда», — передаёт слова Афанасьева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.