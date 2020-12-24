Дементьев: сочетание тройки Чинахов – Сафонов – Грицюк требует отдельного разговора

Известный агент и эксперт по молодёжному хоккею Алексей Дементьев поделился мнением о контрольном матче молодёжных сборных Канады и России (1:0).

«Очень показательная игра при подготовке к МЧМ. В первом периоде наша команда приняла скорости игры канадской команды и делала это настолько уверенно, что сумела перебросать соперника. Но в игре перед воротами агрессивнее были канадцы и у них были серьёзные голевые моменты. Вспомните бросок из-под ворот в перекладину Пеллетье. Второй период уже шёл под диктовку канадцев, они по большей части периода доминировали, но не смогли реализовать созданное. Однако, как только наша команда сбрасывала скорость и уделяла больше внимания контролю шайбы, канадцам было сложно играть.

Темп, заданный канадцами, показателен, но его очень сложно сохранить на весь турнир, особенно при отсутствии игровой практики. Конечно же, они будут выкладываться по полной, но физиологию сложно обмануть. Бросились в глаза веерные входы канадцев в зону при большинстве, по-моему, даже не было ни одного из классических вбросов, каждый вход в зону атаки с занятием позиции.

Состав нашей команды сбалансирован, а сочетание тройки Чинахов – Сафонов – Грицюк требует отдельного разговора. Сила, скорость и креатив у этих ребят вызывают серьёзные надежды на их длительное будущее в наших сборных. Много выигранной борьбы, выходов один на один с вратарём.

Пропущенная шайба не совсем логична, но точный бросок от синей линии и скопление игроков перед воротами повлияли на результат. Ожидания от турнира у всех любителей хоккея максимальные, да и сами ребята своей игрой на Кубке Карьяла подняли планку на огромную высоту. Хочется пожелать нашим ребятам здоровья и побед», — сказал Дементьев «Чемпионату».