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Грицюк — о жизни в «пузыре» на МЧМ-2021: иностранцы видят нас, но в лифт не заходят

Грицюк — о жизни в «пузыре» на МЧМ-2021: иностранцы видят нас, но в лифт не заходят
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий молодёжной сборной России Арсений Грицюк рассказал о жизни в «пузыре» на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

«Месяц прошёл хорошо, мы с пацанами много общались, проводили много времени вместе. Все уже поняли, увидели, кто что из себя представляет. Все ребята заряженные на турнир, думаю, у нас всё должно хорошо получиться.

У меня все безопасные места. В гостинице ходим только по этажу и в столовую. Больше нравится в столовой проводить время, там с ребятами можно пообщаться. Мы живём выше всех, потому что когда едем вниз, а другие команды вызывают лифт внизу, двери открываются, они нас видят и не заходят. Не отпинываем их, они сами остерегаются», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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