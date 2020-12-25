Грицюк — о жизни в «пузыре» на МЧМ-2021: иностранцы видят нас, но в лифт не заходят
Нападающий молодёжной сборной России Арсений Грицюк рассказал о жизни в «пузыре» на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.
«Месяц прошёл хорошо, мы с пацанами много общались, проводили много времени вместе. Все уже поняли, увидели, кто что из себя представляет. Все ребята заряженные на турнир, думаю, у нас всё должно хорошо получиться.
У меня все безопасные места. В гостинице ходим только по этажу и в столовую. Больше нравится в столовой проводить время, там с ребятами можно пообщаться. Мы живём выше всех, потому что когда едем вниз, а другие команды вызывают лифт внизу, двери открываются, они нас видят и не заходят. Не отпинываем их, они сами остерегаются», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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