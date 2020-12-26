Россия — США: онлайн-трансляция матча молодёжного чемпионата мира начнётся в 5:30 мск

В пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне стартовал МЧМ-2021. Сборная России начнёт выступление на турнире в первый игровой день. Соперником российской команды станет сборная США. Начало матча — в 05:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Перед стартом мирового первенства обе команды провели по одному контрольному матчу. Подопечные Игоря Ларионова с минимальным счётом проиграли сборной Канады (0:1), тогда как команда Нейта Лимана обыграла сборную Финляндии (3:2).