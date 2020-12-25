Чайка: за такого тренера, как Ларионов, хочется биться и выигрывать

Защитник молодёжной сборной России Даниил Чайка прокомментировал свой опыт работы с главным тренером российской команды на МЧМ-2021 Игорем Ларионовым.
«Ларионов мне очень помог. Это был действительно хороший опыт: сначала я играл в ВХЛ, а затем был вызван в КХЛ, это было после Кубка Карьяла. Работать вместе с таким тренером — это честь для каждого игрока сборной России. Очень хороший человек и отличный тренер. Всегда с улыбкой на лице, за такого человека хочется биться и выигрывать матчи. Начиная с тренировок и заканчивая жизнью в отеле — он самый приятный человек», — приводит слова Чайки The Hockey News.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
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