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«Автомобилист» может обменять Секстона в «Нефтехимик». Завтра у команд очный матч

«Автомобилист» может обменять Секстона в «Нефтехимик». Завтра у команд очный матч
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» может обменять американского форварда Дэна Секстона в «Нефтехимик» на словака Либора Гудачека, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что при этом уральцы готовы взять на себя часть расходов по зарплате американца. В этом сезоне зарплата Дэна составляет 45 млн рублей, однако часть от этой суммы он уже заработал в екатеринбургском клубе.

В нынешнем сезоне 33-летний Секстон провёл 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав 14 результативных передач. 30-летний Гудачек отметился 27 (13+14) очками в 31 матче регулярки. Ранее Секстон уже выступал в стане «волков», отыграв за клуб пять сезонов.

Примечательно, что завтра, 26 декабря, эти команды проведут матч регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге.

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