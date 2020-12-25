Афиногенов — о МЧМ-2021: считаю сборную России претендентом номер один на золотые медали
Победитель МЧМ-1999 в составе молодёжной сборной России Максим Афиногенов поделился ожиданиями от МЧМ-2021.
«Мне кажется, что ребятам очень повезло с наставником. Для теперешней команды Игорь Ларионов видится мне идеальным тренером. Он тонко разбирается в международном хоккее, знает принципы построения игры в НХЛ, так как провёл там не один сезон. Кроме того, Ларионов сохранил связь с неповторимой советской школой.
Багаж его знаний просто огромен, он очень многое может дать хоккеистам, среди которых немало талантливых спортсменов. За игрой сборной на Кубке Карьяла в Хельсинки можно было смотреть вечно, настолько мне эта команда понравилась. Считаю её претендентом номер один на золотые медали», — приводят слова Афиногенова «Известия».
Россия созрела для новой большой победы – хватит вспоминать Баффало! Прогноз на МЧМ-2021
Шведы прервут великую серию, Словакия и Австрия пролетят мимо плей-офф, в полуфиналах обойдётся без сюрпризов.
Рекомендуем вам
- 25 декабря 2020
-
15:16
-
14:45
-
14:02
-
14:00
-
13:35
-
13:18
-
12:55
-
12:20
-
12:00
-
11:37
-
11:28
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:14
-
10:11
-
09:55
-
09:30
-
09:01
-
08:43
-
08:39
-
08:16
-
08:13
-
08:10
-
08:05
-
07:58
-
04:52
-
04:17
-
03:04
-
02:45
-
01:39
- 24 декабря 2020
-
23:53
-
23:20
-
23:05
-
23:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам