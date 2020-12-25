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Афиногенов — о МЧМ-2021: считаю сборную России претендентом номер один на золотые медали

Афиногенов — о МЧМ-2021: считаю сборную России претендентом номер один на золотые медали
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Победитель МЧМ-1999 в составе молодёжной сборной России Максим Афиногенов поделился ожиданиями от МЧМ-2021.

«Мне кажется, что ребятам очень повезло с наставником. Для теперешней команды Игорь Ларионов видится мне идеальным тренером. Он тонко разбирается в международном хоккее, знает принципы построения игры в НХЛ, так как провёл там не один сезон. Кроме того, Ларионов сохранил связь с неповторимой советской школой.

Багаж его знаний просто огромен, он очень многое может дать хоккеистам, среди которых немало талантливых спортсменов. За игрой сборной на Кубке Карьяла в Хельсинки можно было смотреть вечно, настолько мне эта команда понравилась. Считаю её претендентом номер один на золотые медали», — приводят слова Афиногенова «Известия».

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