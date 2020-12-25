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Экс-хоккеисту ЦСКА Виктору Шувалову вручили орден «За заслуги перед Отечеством»

Экс-хоккеисту ЦСКА Виктору Шувалову вручили орден «За заслуги перед Отечеством»
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 25 декабря, состоялась церемония вручения ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени прославленному хоккеисту ЦСКА, олимпийскому чемпиону 1956 года, двукратному чемпиону мира, пятикратному чемпиону СССР Виктору Шувалову, сообщается на официальном сайте «армейцев».

Эта награда была присвоена Виктору Григорьевичу Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2020 года.

Напомним, что недавно Виктору Шувалову исполнилось 97 лет. Он также является кавалером ордена «Знак почёта» и ордена Дружбы.

В церемонии приняли участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, главный консультант Управления сборных команд ФХР Игорь Тузик, легендарный советский хоккеист Борис Михайлов.

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