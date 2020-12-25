Рустам Минниханов вручил хоккеистам «Ак Барса» медали «100 лет образования ТАССР»

Сегодня, 25 декабря, в Казанском кремле президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял команду «Ак Барс». Во время церемонии президент республики вручил игрокам, тренерам, персоналу команды и руководству клуба медали «100 лет образования ТАССР», благодарности президента Республики Татарстан и серебряные медали чемпионата России сезона-2019/2020, сообщает официальный сайт казанцев.
«Прошедший сезон оказался сложным для всего мирового спорта. В упорной, бескомпромиссной борьбе наша команда заняла первое место в Восточной конференции и одержала победу в первом раунде плей-офф.
Считаю, у нас был хороший шанс занять первое место. Как правило, мы приглашаем сюда золотых призёров, но для нас игроки «Ак Барса» — чемпионы. Эти награды мы вручаем как чемпионские. Они сделали всё, чтобы четвёртый Кубок Гагарина пришёл к нам, но ситуация сложилась другая, теперь будем работать над следующими победами. Уверен, игроки и в дальнейшем будут радовать нас своими спортивными достижениями. Промежуточные результаты текущего сезона тому подтверждение. Желаю успехов и побед!» — приводит слова Минниханова пресс-служба казанцев.
Напомним, сезон-2019/2020 КХЛ из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно. Летом 2020 года Федерация хоккея России приняла решение определить призёров чемпионата страны на основании результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф. Таким образом, «Ак Барс» стал серебряным призёром чемпионата России в сезоне-2019/2020.
- 25 декабря 2020
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