Вайсфельд: ребят можно поздравить с победой, но пока это только локальный успех

Известный хоккейный функционер, эксперт телеканалов Матч ТВ и КХЛ-ТВ Леонид Вайсфельд подвёл итоги первого матча сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Ребят можно поздравить с победой. Другой вопрос, это локальный успех, и все это прекрасно понимают, включая игроков и тренерский штаб. Можно отметить, что у нас очень сильная группа, мы сразу начинаем, без раскачки, с сильными соперниками. Игроки и тренеры прочувствуют уровень ведущих команд и дальше уже без всяких расслаблений продолжат турнир. Пожелаем ребятам дальнейших успехов», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Чехии. Матч состоится 28 декабря. Начало — в 5:30 мск.