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Вайсфельд: ребят можно поздравить с победой, но пока это только локальный успех

Вайсфельд: ребят можно поздравить с победой, но пока это только локальный успех
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Известный хоккейный функционер, эксперт телеканалов Матч ТВ и КХЛ-ТВ Леонид Вайсфельд подвёл итоги первого матча сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Ребят можно поздравить с победой. Другой вопрос, это локальный успех, и все это прекрасно понимают, включая игроков и тренерский штаб. Можно отметить, что у нас очень сильная группа, мы сразу начинаем, без раскачки, с сильными соперниками. Игроки и тренеры прочувствуют уровень ведущих команд и дальше уже без всяких расслаблений продолжат турнир. Пожелаем ребятам дальнейших успехов», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Чехии. Матч состоится 28 декабря. Начало — в 5:30 мск.

Сборная России обыграла команду США в первом матче на МЧМ-2021
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