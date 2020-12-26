Хартли: очень горжусь игроками «Авангарда» на молодёжном чемпионате мира

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу сборной России в матче с командой США (5:3) на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Очень горжусь нашими игроками на молодёжном чемпионате мира. Чистяков, Грицюк и Чинахов смотрелись хорошо. Было приятно видеть, как на последних минутах Чинахов и Чистяков защищали на льду лидерство в одну шайбу. И потом Чинахов забил. Всегда хочется начинать такие короткие турниры качественными матчами, особенно победами. Именно это Россия и сделала.

В последние 10 лет со всеми этими изменениями в правилах хоккея практически невозможно «сушить» результат. В старые времена можно было держать соперника руками, цеплять клюшкой — и никто не давал удалений. А теперь, вне зависимости от счёта, судьи свистят всё. Это открывает возможности для нападающих. Финны, шведы, русские, канадцы, американцы, чехи — все эти лидеры молодёжного хоккея обладают высоким мастерством, и с высокой ориентацией на атаку непременно приходят голы. Что мы сегодня и увидели», — приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда».