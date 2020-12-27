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Соловьёв — о двух очках в матче со «Спартаком»: хотелось набрать другие два очка

Соловьёв — о двух очках в матче со «Спартаком»: хотелось набрать другие два очка
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Авангарда» Алексей Соловьёв прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (2:3 ОТ). Омский клуб вёл (2:0) после первого периода, но не сумел удержать преимущество. В овертайме забил чешский форвард гостей Робин Ганзл.

«Во втором периоде отошли от своей игры, удаления начались. «Спартак» переломил игру, в третьем мы подсобрались, но, к сожалению, не получилось выиграть. Мои два очка? Всегда приятно помочь команде, но хотелось набрать другие два очка», — цитирует Соловьёва пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе встретится с челябинским «Трактором», а «Спартак» — с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 28 декабря.

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