ЦСКА вернул защитника Никиту Макеева в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию
ЦСКА обменял защитника Никиту Макеева в «Северсталь» на денежную компенсацию, сообщается в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне 22-летний защитник уже выступал за череповецкий клуб. В прошлой регулярке Макеев в общей сложности провёл 47 матчей, в которых отдал одну результативную передачу при показателе полезности "-5" и 32 минутах штрафного времени.
В межсезонье российский защитник вернулся в расположение столичного клуба, в составе которого выступал на протяжении двух сезонов (2017–2019). Однако в этом сезоне не провёл ни одного матча за главную команду системы ЦСКА. В 28 матчах регулярного чемпионата ВХЛ за «Звезду» Никита забросил четыре шайбы и отдал восемь голевых передачи.
«Северсталь» обменяла защитника Макеева в ЦСКА на денежную компенсацию
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