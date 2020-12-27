«Торпедо» обменяло Воеводина в СКА на денежную компенсацию

«Торпедо» и СКА произвели обмен, в результате которого в санкт-петербургский клуб отправляется нападающий Данил Воеводин, а нижегородский клуб получит денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи при показателе полезности «+4» и 10 минутах штрафного времени. В среднем за матч Воеводин проводил на льду 10 минут.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.