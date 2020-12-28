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Канадский форвард попытался забить в ворота Словакии необычным шикарным броском

Канадский форвард попытался забить в ворота Словакии необычным шикарным броском
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит матч групповой стадии молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Словакии и Канады. Идёт третий период, в счёте ведут хозяева турнира – 2:1.

В третьем игровом отрезке 19-летний форвард «молодёжки» канадской сборной Коннор Макмайкл при счёте 1:0 попытался провернуть неожиданный трюк у ворот голкипера словаков Самуэля Главая, забросив ему броском между собственных ног. Однако вратарь Словакии справился с броском, отразив его плечом.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте компании TSN.

В первом матче со сборной Германии, завершившимся со счётом 16:2 в пользу Канады, Коннор Макмайкл забил один гол и отдал две результативные передачи.

Козенс возглавил зачёт бомбардиров МЧМ-2021, набрав 6 очков в матче со сборной Германии
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