Канадский форвард попытался забить в ворота Словакии необычным шикарным броском

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит матч групповой стадии молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Словакии и Канады. Идёт третий период, в счёте ведут хозяева турнира – 2:1.

В третьем игровом отрезке 19-летний форвард «молодёжки» канадской сборной Коннор Макмайкл при счёте 1:0 попытался провернуть неожиданный трюк у ворот голкипера словаков Самуэля Главая, забросив ему броском между собственных ног. Однако вратарь Словакии справился с броском, отразив его плечом.

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В первом матче со сборной Германии, завершившимся со счётом 16:2 в пользу Канады, Коннор Макмайкл забил один гол и отдал две результативные передачи.