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Молодёжная сборная Канады уверенно обыграла Словакию в матче МЧМ-2021

Молодёжная сборная Канады уверенно обыграла Словакию в матче МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч групповой стадии молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Словакии и Канады, победу в котором одержали хозяева турнира – 3:1.

В составе сборной Канады отличились Джордан Спенс, Филип Томасино (1+1) и Джек Куинн (пустые ворота). Единственной заброшенной шайбой в составе словаков отметился форвард Мартин Хромьяк.

Вратарь канадской «молодёжки» Девон Леви отразил 17 из 18 бросков по воротам.

Напомним, что в первых матчах групповой стадии Канада разгромила Германию со счётом 16:2, а Словакия с минимальным счётом обыграла Швейцарию (1:0). Следующий матч «кленовые листья» проведут 30 декабря со сборной Швейцарии (начало – 2:00 мск), а Словакия 29 декабря (начало — 5:30 мск) встретится с Германией.

U20 ЧМ-2021. Группа A
28 декабря 2020, понедельник. 02:00 МСК
Словакия U20
Окончен
1 : 3
Канада U20
0:1 Спенс (Томасино, Мерсер) – 04:08' (5x5)   0:2 Томасино (Козенс) – 56:25' (5x5)   1:2 Хромьяк (Файт, Немец) – 58:36' (6x4)   1:3 Куинн – 59:47' (en)
Канадский форвард попытался забить в ворота Словакии необычным шикарным броском
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