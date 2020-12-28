Молодёжная сборная Канады уверенно обыграла Словакию в матче МЧМ-2021

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч групповой стадии молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Словакии и Канады, победу в котором одержали хозяева турнира – 3:1.

В составе сборной Канады отличились Джордан Спенс, Филип Томасино (1+1) и Джек Куинн (пустые ворота). Единственной заброшенной шайбой в составе словаков отметился форвард Мартин Хромьяк.

Вратарь канадской «молодёжки» Девон Леви отразил 17 из 18 бросков по воротам.

Напомним, что в первых матчах групповой стадии Канада разгромила Германию со счётом 16:2, а Словакия с минимальным счётом обыграла Швейцарию (1:0). Следующий матч «кленовые листья» проведут 30 декабря со сборной Швейцарии (начало – 2:00 мск), а Словакия 29 декабря (начало — 5:30 мск) встретится с Германией.