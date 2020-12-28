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Объявлен состав молодёжной сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2021

Объявлен состав молодёжной сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Стал известен состав молодёжной сборной России на матч групповой стадии молодёжного чемпионата мира 2021 со сборной Чехии.

Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);

Шакир Мухамадуллин – Семён Чистяков (А); Василий Подколзин (К) – Марат Хуснутдинов – Егор Афанасьев;

Даниил Чайка – Ян Кузнецов; Егор Чинахов – Даниил Башкиров – Родион Амиров (А);

Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Арсений Грицюк – Илья Сафонов – Владислав Фирстов;

Роман Бычков; Максим Грошев – Василий Пономарёв – Захар Бардаков, Егор Спиридонов, ;

Начало матча с Чехией запланировано на 05:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что обе команды уже провели по одному матчу на мировом первенстве. Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), а сборная Чехии разгромно уступила команде Швеции (1:7). На прошлом чемпионате мира команды также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3).

История и статистика встреч сборных России и Чехии на молодёжных чемпионатах мира
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