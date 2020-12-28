Объявлен состав молодёжной сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2021

Стал известен состав молодёжной сборной России на матч групповой стадии молодёжного чемпионата мира 2021 со сборной Чехии.
Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);
Шакир Мухамадуллин – Семён Чистяков (А); Василий Подколзин (К) – Марат Хуснутдинов – Егор Афанасьев;
Даниил Чайка – Ян Кузнецов; Егор Чинахов – Даниил Башкиров – Родион Амиров (А);
Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Арсений Грицюк – Илья Сафонов – Владислав Фирстов;
Роман Бычков; Максим Грошев – Василий Пономарёв – Захар Бардаков, Егор Спиридонов, ;
Начало матча с Чехией запланировано на 05:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, что обе команды уже провели по одному матчу на мировом первенстве. Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), а сборная Чехии разгромно уступила команде Швеции (1:7). На прошлом чемпионате мира команды также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3).
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