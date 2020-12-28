32-летний голкипер Дарлинг после плохого сезона в Австрии пройдёт просмотр во «Флориде»

«Флорида Пантерз» заключил пробные контракты с голкипером Скоттом Дарлингом и защитником Кевином Коннотоном, информирует журналист Джордж Ричардс.
32-летний Дарлинг минувший сезон провёл в Австрии, выступая за клуб «Инсбрук». Американский вратарь провёл 33 матча, в которых одержал всего девять побед при низком коэффициенте надёжности 3,34 и проценте отражённых бросков 89,8. За карьеру в НХЛ Скотт сыграл 131 матч за «Чикаго Блэкхоукс» и «Каролину Харрикейнз».
30-летний Коннотон в прошлом сезоне выступал за систему «Колорадо Эвеланш». В команде НХЛ Кевин сыграл четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ и ещё четыре встречи в Кубке Стэнли. В общей сложности Коннотон записал на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "-4".
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